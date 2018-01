Justiça mantém embargo a condomínio de luxo na Marginal Pinheiros

O desembargador Eutálio Porto, da 12ª Vara da Fazenda Pública, negou pedido da Golf Village para liberar as obras do condomínio de luxo Parque Global, ao lado do Parque Burle Marx, na zona sul de São Paulo. O empreendimento já havia sido barrado pela Justiça há duas semanas, após ação movida pela Associação Morumbi Melhor.

Mais uma vez o juiz apontou que as obras do condomínio, feitas com licença emitida em maio de 2013 pela gestão do prefeito Fernando Haddad (PT), resultaram no corte de 1.787 árvores que formavam “manchas contínuas de vegetação superiores a 10 mil metros quadrados”, em área de preservação permanente, na várzea do Rio Pinheiros. A obra também fica ao lado do Parque Burle Marx, área que concentra espécies nativas de Mata Atlântica.

“Destacando ainda que essa vegetação era predominantemente formada por espécies nativas, sendo certo ainda que a supressão atingiu diversas espécies, a maioria nativas do bioma Mata Atlântica”, destacou o desembargador em sua decisão. A construtora nega qualquer irregularidade na obra e pretende recorrer de novo

A nova sentença também levou em consideração laudo feito a pedido do Ministério Público Estadual que apontou o impacto do projeto e problemas no licenciamento ambiental da obra.