Paulo Severiano, de 56 anos, saiu ontem de dentro da Pizzaria Braz, no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, para dar uma “bronca” nos manifestantes do Passe Livre. Visivelmente embriagado, ele cobrava atos contra o escândalo na Petrobrás e foi ironizado. “Vai pegar busão tiozinho”, diziam os manifestantes. Ao final, Severiano, com receio de agressões, voltou a tomar chope dentro da pizzaria.

Assista ao vídeo abaixo: