Haddad vai a Paris pleitear World Expo 2020

Em sua primeira viagem internacional como prefeito, Fernando Haddad (PT) vai a Paris em junho defender a candidatura de São Paulo à World Expo 2020, maior feira de eventos do mundo. Haddad participa da 153ª Assembleia Geral do Bureau International des Expositions – BIE.

No Diário Oficial da Cidade desta terça-feira, foi publicado que a servidora Mariana de Azevedo Noronha, da Secretaria Municipal de Governo, vai “organizar e acompanhar a agenda e logística do senhor prefeito na cidade” de Paris. Ela fica na cidade de 2 a 12 de junho, mas Haddad deve permanecer no máximo três dias.

Antes de tomar posse, em novembro, Haddad também foi a Paris, a convite do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), para defender a capital paulista como sede da Exposição Universal. A próxima edição acontecerá em Milão em 2015. A edição italiana tem orçamento de U$ 3,5 bilhões –U$ 1,7 bilhões provenientes dos cofres públicos; U$ 520 milhões de parcerias e patrocínio privados; e U$ 1,3 bilhão dos países participantes.

São Paulo disputa a sede de 2020 com Dubai (Emirados Árabes), Izmir (Turquia), Ekaterinburgo (Rússia) e Ayutthaya (Tailândia). A World Expo é um evento que movimenta dinheiro e turistas comparáveis a eventos globais como a Copa e a Olimpíada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Haddad vai se apresentar aos diretores da A BIE (Escritório Internacional de Exposições), entidade que organiza e define as sedes das feiras. O prefeito mantém o lobby iniciado por Kassab em 2010, a favor da candidatura paulistana. São Paulo e Dubai são as favoritas para abrigar o evento.



Haddad vai a Paris defender São Paulo como sede da World Expo 2020