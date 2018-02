Haddad suspende construção de túnel até a Imigrantes

COM FERNANDO GALLO



O prefeito Fernando Haddad (PT) decidiu suspender a construção do túnel de 2,3 km que ligaria a Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes, na zona sul de São Paulo, uma das maiores e mais polêmicas obras herdadas da gestão Gilberto Kassab (PSD). A obra era planejada para criar uma alternativa de caminho para motoristas que vão às praias do litoral sul – hoje o acesso à Imigrantes é feito pela Avenida dos Bandeirantes.

Assinados por Kassab, os contratos para a construção do túnel e para a remoção de 40 mil moradores em 16 favelas no Brooklin somavam mais de R$ 2,4 bilhões. Os lotes licitados que previam a reformulação da Avenida Chucri Zaidan e a construção de 8 mil moradias para as famílias que serão retiradas de favelas ao longo da Avenida Roberto Marinho serão mantidos, segundo o governo.

Mas o túnel não é mais “prioritário”, de acordo com a Prefeitura. Haddad já declarou que pretende priorizar investimentos no transporte público e “comprar briga” com donos de carros. O novo acesso à Imigrantes previa desafogar a quase sempre congestionada Avenida dos Bandeirantes, cujo trânsito para carros deve ficar ainda pior com a faixa exclusiva de ônibus na via prevista pelo governo municipal.

A assessoria do governo informou que “depois do processo de audiência pública, a Prefeitura optou por uma inversão do processo referente à Operação Urbana Água Espraiada. A duplicação da Av Chucri Zaidan, a construção de habitação de interesse social e a implantação do parque linear passaram a ter prioridade em relação ao túnel.”

A construção de um parque linear de 3,4 km de extensão, também previsto nos contratos, está mantida. O governo, entretanto, estuda retirar do pacote outra obra viária que priorizaria o transporte individual: a construção dois viadutos sobre o Rio Pinheiros para interligar as regiões de Santo Amaro e do Panamby.

A administração municipal, porém, não explicou como fará, do ponto de vista jurídico, a suspensão da execução dos contratos. A construção do túnel também está prevista no Plano de Metas 2013-2016 da gestão Haddad.

A construção de um novo túnel até a Imigrantes estava prevista no Plano Diretor de 2002. O projeto original, entretanto, apresentado em 2002 pela então prefeita Marta Suplicy (PT), previa uma via subterrânea de apenas 400 metros. Em 2007, Kassab anunciou a alteração do projeto, com previsão de túnel de 2,3 km e a remoção de famílias das favelas no entorno do Brooklin.



