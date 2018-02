Haddad revoga exclusividade do BB em empréstimos

O prefeito Fernando Haddad (PT) revogou a exclusividade do Banco do Brasil na concessão de crédito consignado a 142.814 mil trabalhadores da ativa e 54.782 mil aposentados da Prefeitura de São Paulo.

Desde janeiro de 2010, quando o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) rompeu o contrato anterior do governo com Itaú e Bradesco para vender a folha de pagamento ao BB por R$ 726 milhões, os servidores municipais não podiam fazer a contratação do consignado (com desconto direto na folha de pagamento) em outra instituição financeira.

A alteração contratual foi feita em acordo por ambas as partes. O Banco do Brasil segue como administrador da folha de pagamento do município e dos contratos com os fornecedores.

O monopólio dos empréstimos era a cláusula mais polêmica do contrato feito em 2010 por Kassab com o BB. A exclusividade era questionada no Tribunal de Justiça pelo Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo (Aprofem).

O contrato de 2010 com o Banco do Brasil foi feito sem licitação por se tratar de um órgão público. Para romper o contrato com Itaú-Bradesco e conceder a exploração das contas do funcionalismo ao BB pelo período de cinco anos, Kassab pagou multa de R$ 96 milhões.

A administração municipal recebeu do BB pela concessão R$ 726 milhões. À época adversários acusaram Kassab de trocar de banco para fazer caixa.

A seguir, o aditivo da Prefeitura que fez a alteração contratual com o Banco do Brasil.

