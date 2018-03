Haddad libera R$ 1,43 bilhão para novos corredores de ônibus

Na maior liberação de verbas em quase cinco meses de governo, o prefeito Fernando Haddad (PT) assinou R$ 1,43 bilhão em contratos para a construção de novos corredores de ônibus na periferia de São Paulo. Os contratos também contemplam algumas das maiores empreiteiras do país, como a OAS, a Andrade Gutierrez e a Construtora Gomes Lourenço.

As licitações começaram em dezembro de 2012, no último mês da gestão Gilberto Kassab (PSD), e foram concluídas no sábado. Um novo terminal de ônibus para o Jardim Ângela, na zona sul, novos corredores na Radial Leste, entre o Tatuapé e Guaianazes, e faixas exclusivas para coletivos na Avenida Inajar de Souza, na zona norte, estão entre as obras que as empreiteiras devem executar pelos próximos 36 meses.

Na zona leste, para a construção de 17 km de faixas exclusivas na Radial Leste, o governo municipal vai ter de desapropriar quadras inteiras em algumas regiões, além de alargar vias e calçadas. Ao todo, o plano do governo municipal é entregar 147 km de corredores e 12 terminais de ônibus até junho de 2016.

Nessa primeira etapa do projeto também serão feitos 12,1 km de corredores entre a região da Vila Sônia e o Campo Limpo e a reforma dos 14 km do corredor da Inajar de Souza. Também estão no pacote a construção de um complexo viário de acesso ao futuro terminal do Jardim Ângela, por R$ 154 milhões, e a construção do próprio terminal, em área de 74 mil metros quadrados, por R$ 307,6 milhões.

Radial Leste em horário de rush: via vai ter mais 17 km de corredores exclusivos para ônibus

A seguir, os contratos assinados pelo prefeito e publicados no Diário Oficial da Cidade de sábado (25):

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 028120130

Objeto: Execução de obras do Programa de Mobilidade

Urbana, compreendendo a elaboração de projetos executivos

e execução das obras do EMPREENDIMENTO 1 – CORREDOR

LESTE – RADIAL 1.

O Presidente da São Paulo Obras – SPObras, no uso de suas

atribuições, HOMOLOGA o resultado do procedimento licitatório

em epígrafe – Vencedor: CONSÓRCIO MOBILIDADE URBANA

SP (Construtora OAS S/A. e EIT Engenharia S/A), valor global:

R$ 439.751.838,21, data-base: fev/2013; prazo de execução:

36 meses.

CONCORRÊNCIA Nº 040120130

Objeto: Execução de obras do Programa de Mobilidade

Urbana, compreendendo a elaboração de projetos executivos

e execução das obras do EMPREENDIMENTO 13 – TERMINAL

JARDIM ÂNGELA.

O Presidente da São Paulo Obras – SPObras, no uso de suas

atribuições, HOMOLOGA o resultado do procedimento licitatório

em epígrafe – Vencedor: CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ/

ENGEFORM – BRT’S CIDADE DE SÃO PAULO (Construtora Andrade

Gutierrez S/A e Engeform Construções e Comércio Ltda),

valor global R$ 307.663.532,71, data-base: fev/2013, período:

36 (trinta e seis) meses.

CONCORRÊNCIA Nº 032120130

Objeto: Execução de obras do Programa de Mobilidade

Urbana, compreendendo a elaboração de projetos executivos

e execução das obras do EMPREENDIMENTO 5 – SISTEMA VIÁ-

RIO CAPÃO REDONDO/ CAMPO LIMPO/ VILA SÔNIA.

O Presidente da São Paulo Obras – SPObras, no uso de

suas atribuições, HOMOLOGA o resultado do procedimento

licitatório em epígrafe – Vencedor: CONSÓRCIO MOBILIDADE

URBANA (S.A. Paulista de Construções e Comércio e Construbase

Engenharia Ltda), valor global R$ 213.598.686,17 data-base:

fev/2013, período: 36 (trinta e seis) meses.

CONCORRÊNCIA Nº 036120130

Objeto: Execução de obras do Programa de Mobilidade

Urbana, compreendendo a execução das obras do EMPREENDIMENTO

9 – CORREDOR INAJAR DE SOUZA.

O Presidente da São Paulo Obras – SPObras, no uso de

suas atribuições, HOMOLOGA o resultado do procedimento licitatório

em epígrafe – Vencedor: CONSÓRCIO MOBILIDADE SP

(Serveng Civilsan S/A – Empresas Associadas de Engenharia e

Galvão Engenharia S/A), valor global R$ 169.751.131,88, database:

fev/2013, período: 24 (vinte e quatro) meses.

CONCORRÊNCIA Nº 041120130

Objeto:Execução de obras do Programa de Mobilidade

Urbana, compreendendo a elaboração de projetos executivos e

a execução das obras do EMPREENDIMENTO 14 – COMPLEXO

VIÁRIO DE ACESSO AO TERMINAL JARDIM ÂNGELA.

O Presidente da São Paulo Obras – SPObras, no uso de suas

atribuições, HOMOLOGA o resultado do procedimento licitatório

em epígrafe – Vencedor: CONSÓRCIO CGL/SBC – PMU14

(Construtora Gomes Lourenço S.A/ Santa Barbara Construções

S.A), valor global R$ 154.752.339,97, data-base: fev/2013, período:

de 36 (trinta e seis) meses.

CONCORRÊNCIA Nº 029120130

Objeto: Execução de obras do Programa de Mobilidade

Urbana, compreendendo a elaboração de projetos executivos

e execução das obras do EMPREENDIMENTO 2 – CORREDOR

LESTE – RADIAL 2.

O Presidente da São Paulo Obras – SPObras, no uso de suas

atribuições, HOMOLOGA o resultado do procedimento licitatório

em epígrafe – Vencedor: CONSÓRCIO CR ALMEIDA – CONSBEM

– (CR ALMEIDA S/A – Engenharia de Obras e CONSBEM

Construções e Comércio Ltda), valor global R$ 148.757.190,16,

data-base: fev/2013, período: 30 (trinta) meses.