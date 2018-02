Haddad decide construir túneis de R$ 219 milhões na Vila Mariana

COM CAIO DO VALLE

O prefeito Fernando Haddad (PT) vai construir dois túneis de R$ 219 milhões sob a Rua Domingos de Morais, entre a Rua Sena Madureira e a Avenida Ricardo Jafet, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. O valor do contrato, assinado pelo então prefeito Gilberto Kassab (PSD) em julho de 2010, ficou à época 48% mais caro que o estimado dois anos antes. A inflação entre 2008 e 2010, pelo IPCA, limitou-se a 9%.

A obra ganhou licença ambiental no sábado e vai resultar na remoção de 130 famílias. O dinheiro que será aplicado nos túneis seria suficiente para construir, por exemplo, 20 quilômetros de corredores de ônibus. Mas a execução do projeto se tornou prioritária, na avaliação de técnicos do governo, após a atual gestão desistir de construir um novo túnel entre o Brooklin e a Rodovia dos Imigrantes, também na zona sul.

A construção do complexo viário entre as imediações da Vila Mariana e do Ipiranga vai demorar um ano e meio. Com previsão de ter início em três meses, a obra prevê a interligação das Avenidas Sena Madureira e Ricardo Jafet, eliminando um gargalo existente no cruzamento com a Domingos de Moraes e facilitando a chegada ao ABC paulista.

O objetivo da Prefeitura é ter um acesso direto das regiões sul e sudeste, nos eixos das Avenidas Ruben Berta, Ibirapuera, Santo Amaro, Juscelino Kubitschek e Brasil, com a sudoeste, nas Avenidas Ricardo Jafet, Dom Pedro e do Estado.

Quem vai executar o projeto é o Consórcio Queiroz Galvão/Galvão Engenharia, vencedor da licitação feita em 2010. Serão dois túneis sob a Domingos de Moraes: um de 400 metros, em direção à Ricardo Jafet, e outro de 590 metros, no sentido da Sena Madureira.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, são duas pistas de cada lado dos túneis, cada uma com 3,9 metros.

O eixo Avenida Paulista-Rua Vergueiro, sempre congestionado nos horários de pico, terá melhora de 22% na fluidez com o túnel sob a Domingos de Morais, conforme o Eia-Rima do projeto.