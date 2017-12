Haddad convida vereador do PSD para Turismo

O prefeito Fernando Haddad (PT) convidou o vereador Marco Aurélio Cunha, do PSD, para assumir a São Paulo Turismo (SPTuris), empresa de capital misto que organiza os grandes eventos da cidade, como a Fórmula 1 e a Parada Gay. Ligado ao São Paulo Futebol Clube, Cunha, de 60 anos, disse ao Estado que “está pensando” se aceita o convite, feito pela última vez no dia 29 de dezembro.

A reforma do secretariado da Prefeitura será finalizada por Haddad até o dia 15 deste mês. “Ele (Haddad) me chamou para conversar, porque tinha interesse em contar com meu trabalho. Uma conversa sem nenhum tipo de cobrança. Ele disse que estaria disposto a conversar comigo quando eu quisesse”, afirmou o vereador.

Cunha, porém, enfrenta uma resistência dentro do próprio partido – o deputado federal recém-eleito Antonio Goulart (PSD), que teve mais de 140 mil votos, já avisou que quer a vaga do partido no governo petista.

Cunha disse que tem convites para acompanhar agendas de times de futebol no exterior. “Tenho um convite para acompanhar o time do (treinador) Cuca na China, para acompanhar o ex-lateral esquerdo Sylvinho na Inter de Milão em seu trabalho como auxiliar do Mancini. Então o que pesa mesmo é só o pessoal”, afirmou o ex-diretor são-paulino.

O vereador também calcula se o posto de secretário em uma gestão Haddad não pode prejudicá-lo na relação com seus eleitores, tradicionalmente anti-petistas. Nos últimos dias, quem tem cobrado o vereador por uma posição sobre o convite é o secretário de Governo, Chico Macena (PT).

Segundo apurou a reportagem, só depende do próprio Cunha a decisão. Mas o ex-prefeito e atual ministro das Cidades Gilberto Kassab, dono do PSD, já avisou que o partido, que tem oito vereadores na Câmara Municipal, a segunda maior bancada, não deve fechar apoio oficial ao governo municipal petista.

Kassab avalia que Haddad já definiu o PMDB de Chalita, que agora terá três pastas na Prefeitura (Assistência Social, Educação, Política para Mulheres), como principal aliado para 2016 – Chalita deve ser inclusive o vice na chapa de reeleição de Haddad.



Goulart, no entanto, disse que vai dar apoio à indicação de Cunha. “Sou dá área do Turismo, tem contato com as escolas de samba. Adoraria ser secretário de Turismo. Mas vou dar todo apoio para o Marco Aurélio Cunha”, afirmou o vereador.

O PR, do ministro dos Transportes Antonio Carlos Rodrigues e do ex-judoca Aurélio Miguel, batalha para indicar o novo secretário do Verde e do Meio Ambiente ou de Coordenação das Subprefeituras. O nome deve ser de um engenheiro de carreira da Prefeitura ligado ao partido, segundo apurou a reportagem.

Crescimento. E a bancada kassabista no Legislativo paulistano deve crescer de 8 para 11 vereadores com a recriação do PL, partido que vai agregar o PDS. Quem articula a criação da nova sigla é o próprio Kassab, que terá influência direta nas votações de projetos da gestão Haddad na Câmara Municipal.