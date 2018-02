Haddad contrata Fipe para tabelar 2.250 produtos vendidos à Prefeitura

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) vai elaborar todos os meses para a Prefeitura de São Paulo uma tabela com os preços médios de 2.250 insumos adquiridos pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – de cimento, soldas e asfalto a equipamentos de seguranças oferecidos aos servidores.

Com a tabela mensal de preço, o governo quer criar um sistema rígido que evite o superfaturamento de qualquer produto vendido para a Prefeitura. Os dados da Fipe vão subsidiar o trabalhos dos auditores que analisam os pagamentos aos fornecedores da pasta responsável pelas principais obras da capital paulista.

A Fipe foi contratada por R$ 1,242 milhão, sem licitação, e vai realizar o trabalho por um período inicial de 12 meses. A partir de junho, os auditores do governo já vão saber se algum produto vendido ao governo está com sobrepreço em relação ao valor médio do mercado.