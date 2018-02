Haddad contrata DJ dos Racionais para oficinas na periferia

A gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) contratou Kléber Geraldo Lélis Simões, de 44 anos, o KL Jay dos Racionais, para dar oficinas de discotecagem em Centros Educacionais Unificados (CEUs) na periferia da zona sul. Considerado um dos melhores DJs de hip hop do mundo, KL Jay foi contratado por R$ 14 mil para dar aulas e conversar com alunos nos dias 18 e 19 de novembro (ontem) e nos dias 21 e 22 de dezembro.

KL Jay participa do programa do governo municipal batizado de Ciclo de Oficinas de Mobilização da Juventude, feito pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. As aulas do DJ dos Racionais acontecem nos CEUs Guarapiranga, Três Pontes, Alto Alegre e Vila Atlântica. As oficinas duram quatro horas, das 14h às 18h.

No dia 21 de dezembro, KL Jay vai se apresentar no CEU Guarapiranga um dia após o show de lançamento do novo CD dos Racionais, marcado para dia 20 no Espaço das Américas, na zona oeste da capital paulista. As músicas do novo CD, produzido 12 anos após o último lançamento do grupo (Chora Agora, Ri Depois), vão ser colocadas à venda no dia 25. O primeiro single, “Quanto Vale o Show”, foi divulgado na terça-feira.

Considerado o “comandante da nave” do melhor e mais importante grupo de rap do país, KL Jay é o responsável pelos “samples” que dão o tom às músicas do grupo, misturando influências da black music americana do final dos anos 1970 com bases criadas no Brasil, na mesma época, por Jorge Ben e Tim Maia.

COLABOROU ADRIANA FERRAZ

EVENTO: Ciclo de Oficinas de Mobilização da Juventude

CONVIDADO: Aulas de discotecagem com KL Jay dos Racionais

DATAS: 18 e 19 de novembro e 21 e 22 de dezembro

ONDE: CEUs Guarapiranga, Três Pontes, Alto Alegre e Vila Atlântica