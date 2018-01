Haddad coloca aliado do PTB em Perus

COM BRUNO RIBEIRO

O prefeito Fernando Haddad (PT) nomeou Carlos Roberto Massi, de 64 anos, para subprefeito de Perus, na zona norte de São Paulo. Massi era candidato a deputado federal pelo PTB até o dia 28, quando renunciou. Ele desistiu de disputar as eleições oito dias após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) receber um pedido de impugnação de sua candidatura, feito pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE). O salário do subprefeito é de R$ 19,1 mil mensais.

A Procuradoria não soube informar qual o motivo do pedido de impugnação da candidatura de Massi, que é aliado do deputado estadual Campos Machado (PTB). Apesar de ser nomeado para um cargo no extremo norte, Massi sempre atuou politicamente na região de Ermelino Matarazzo, ao lado do ex-vereador tucano Adolfo Quintas (PSDB). Em 2008 o novo subprefeito chegou a ser candidato a vereador, mas obteve apenas 3.173 votos.

Como tem cargos no governo federal, no Estado e na Prefeitura, o PTB de Campos Machado se manteve neutro nas eleições estaduais, apesar de ser da base de sustentação do governo Geraldo Alckmin (PSDB) desde 2010. O PTB desistiu de apoiar Alckmin após Serra ser lançado candidato ao Senado – a sigla tem candidatura própria para o cargo com Marlene Machado, mulher de Campos.

LOTEAMENTO

Após a segunda votação do Plano Diretor, no final de junho, a gestão Haddad passou a indicar subprefeitos aliados de vereadores e de políticos no lugar de engenheiros de carreira. A medida repete prática adotada nas gestões Marta Suplicy (PT) e José Serra (PSDB). Na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) também havia loteamento político nas 31 subprefeituras, mas somente nos cargos de segundo escalação.

Procurada por volta das 12h10, a Prefeitura não comentou a nova nomeação por enquanto.