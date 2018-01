Família Tatto estreia ambientalista nas eleições de outubro

Como Jilmar Tatto (PT) abriu mão de tentar a reeleição como deputado federal para permanecer à frente da Secretaria Municipal de Transportes, a família Tatto decidiu lançar um novo integrante da família na política. O ambientalista Nilto Tatto (PT), de 50 anos, coordenador do Instituto Socioambiental, será candidato a deputado federal.

Nilto estreia na chapa que é formada com seu outro irmão candidato a deputado estadual. Atualmente está sem mandato, Enio Tatto tenta voltar para a Assembleia Legislativa. A família Tatto é dona da corrente petista Luta de Massas, que agrega hoje 10% do partido. Poderosos na região de Capela do Socorro, populosa região na zona sul conhecida como “Tattolândia”, a família Tatto tem ainda dois vereadores na Câmara Municipal – o líder de governo Arselino Tatto, atualmente no sétimo mandato, e Jair Tatto, irmão mais novo do clã e no primeiro mandato.

Gaúchos de descendência italiana, os Tatto chegaram em São Paulo no início final dos anos 1970, quando tiveram atuação nas comunidades eclesiais de base (CEBs) da Igreja Católica, ligadas ao PT. Arselino, líder de Haddad na Câmara Municipal, também é cotado para assumir a presidência da Casa no biênio 2015-2016. Ele já foi presidente do Legislativo paulistano durante o governo de Marta Suplicy (PT), entre 2003 e 2004.

“Isso ainda não está em discussão”, desconversa o petista. Ele diz que a família está focada na eleição da chapa de seus dois irmãos. “O Nilto é ambientalista de destaque há muitos anos, trabalhava com o (Aluízio) Mercadante antes dele virar senador. Tá começando na política agora”, acrescentou Arselino.