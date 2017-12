‘Fair Play’ entre PT e PSDB garante reeleição de Zé Américo na Câmara de SP

Com o apoio do PSDB, o vereador José Américo (PT) será reeleito presidente da Câmara Municipal para um novo mandato em 2014. O anúncio feito pelos tucanos hoje pela manhã minou a articulação que vinha sendo feita por alguns oposicionistas, incluindo o vereador Eduardo Tuma (PSDB), a favor da candidatura de Milton Leite (DEM).

A eleição no Legislativo paulistano ocorre no dia 15. O “fair play” adotado pelas duas siglas, rivais históricas, tenta impedir o renascimento de um “centrão” fisiológico na Casa.

“O parlamento precisa ser governado por uma coalização entre os dois grandes partidos. Como ocorreu neste ano. É a regra da proporcionalidade que precisa ser respeitada”, afirmou Américo ao Estado hoje pela manhã, ao lado do líder do PSDB, Floriano Pesaro. Ao todo, Américo tem uma lista com 38 assinaturas de apoio – ele precisa de 28 votos dos 55 parlamentares para ser reeleito.

“Lutamos para compor as duas maiores forças políticas do país. Isso permite manter uma estabilidade política necessária na Casa para um ano que vamos analisar o Plano Diretor”, emendou Pesaro. “Respeitar o princípio da proporcionalidade é respeitar a vontade das urnas”, acrescentou o tucano.

Américo explicou que o acordo proporcional permite a manutenção dos tucanos, donos da segunda maior bancada com 9 vereadores, na primeira-secretaria da Mesa Diretora. “O PSDB também vai ficar com a comissão mais importante, que é a da Política Urbana, responsável pelo Plano Diretor”, disse o petista.

Américo também espera receber hoje à tarde o apoio do PSD, dono da terceira maior bancada com 8 vereadores. Até ontem, porém, integrantes da sigla de Kassab ainda esperavam ganhar mais adesões à candidatura de Leite. Como isso não ocorreu, o partido vai respeitar a proporcionalidade e votar em Américo para se manter com a vice-presidência da Casa, hoje com Marco Aurélio Cunha (PSD), que se recusava a apoiar Leite, assim como Goulart (PSD).

Os oposicionistas Gilberto Natalini (PV) e Ricardo Young (PPS) também adiantaram apoio à reeleição de Américo. Ontem à noite, ciente da debandada de apoios à sua candidatura, Leite declarou ao Estado que não disputaria a eleição. “Não sou candidato”, afirmou à reportagem.

Para o biênio 2015-2016 na Assembleia Legislativa, o “fair play” adotado pelo PSDB no Legislativo municipal pode também garantir a manutenção de deputados estaduais tucanos no comando da Mesa Diretora, hoje presidida por Samuel Moreira (PSDB), com o apoio do PT.

VOTAÇÕES

O acordo tenta ainda pacificar os ânimos de parlamentares da Câmara que perderam cargos nas subprefeituras, após votarem contra o aumento do IPTU – eles agora se recusam a votar projetos considerados prioritários pela gestão do prefeito Fernando Haddad (PT), a menos de 15 dias do fim do ano legislativo. O prefeito quer aprovar até o dia 17 de dezembro duas Parcerias Público-Privadas (PPPs) que vão permitir ao governo terceirizar o gerenciamento de 32 terminais de ônibus e de 1,3 mil novas vagas de estacionamento.

Na Câmara, Leite tinha o apoio de líderes históricos que tentavam refundar o “centrão” que comandou a Casa entre 2005 e 2010, casos de Roberto Tripoli (PV), Adilson Amadeu (PTB) e Wadih Mutran (PP). O ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) também apoiava nos bastidores a candidatura de Leite, que tinha garantido pelo menos 4 dos 8 votos da bancada do PSD.

Kassab também entrou em campo na eleição do Legislativo e tentava angariar apoios para Leite. O ex-prefeito chegou a chamar Marco Aurélio Cunha (PSD) para uma reunião, mas o ex-diretor de futebol do São Paulo argumentou que votaria respeitando a proporcionalidade das bancadas.

O vereador José Américo (PT), ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, será reeleito no dia 15 presidente do Legislativo paulistano