Em ano de Copa, Câmara de SP vai comprar 22 TVs

COM ADRIANA FERRAZ

Em ano de Copa de Mundo, a Câmara Municipal de São Paulo abriu pregão para a compra de 22 televisores. O pacote inclui dois modelos de 70 polegadas, dois de 55 polegadas e outros 18 aparelhos com telas que variam de 32 a 42 polegadas. De acordo com o edital, todos devem ser tecnologia LED e acompanhar suportes para parede. O valor estimado da compra não foi revelado pela Casa nem os pontos onde os equipamentos serão instalados.

No mercado, os modelos têm preços variados. Pela internet, uma TV com tela de 70 polegadas dificilmente sai por menos de R$ 11 mil. Segundo preços apurados ontem pelo Estado, a compra dos vereadores deve custar cerca de R$ 50 mil. Caso termine no prazo estipulado, o pregão deve ser finalizado no dia 31 e os aparelhos entregues em fevereiro, quando acaba o recesso parlamentar.

O prédio da Câmara fica no Viaduto Jacareí, centro de São Paulo, e tem atualmente 247 televisores. De acordo com a assessoria de imprensa da Casa, presidida atualmente pelo vereador José Américo (PT), os aparelhos são utilizados para o acompanhamento e monitoramento das atividades legislativas, como sessões plenárias e reuniões de lideranças partidárias. Essa agenda é transmitida nos oito canais internos e também pela TV Câmara.

Institucional. Quem visita a Casa pode checar o funcionamento dos equipamentos já no térreo, onde há dois televisores posicionados perto dos elevadores. Em cada um dos corredores dos 12 andares também há um aparelho com função institucional. Ontem à tarde, todos estavam funcionando.

Os demais equipamentos estão espalhados pelos gabinetes dos vereadores, plenários e salas de uso interno, como o posto médico. Parte deles é usada por assessores parlamentares e pelos próprios parlamentares para seguir, ao vivo, o que ocorre nas reuniões das comissões permanentes ou mesmo nas sessões realizadas em plenário. Por meio dos aparelhos, é possível saber, por exemplo, se votações estão programadas ou foram abertas, o que exige a presença dos vereadores.

Por meio de nota, a Câmara não informou se o pregão foi aberto para substituir televisores quebrados ou mesmo para ampliar o conjunto atual. Em alguns gabinetes ainda há equipamentos antigos, de tubo. Questionada onde ficariam os dois aparelhos de 70 polegadas, a Casa afirmou que eles seriam instalados onde houver necessidade.