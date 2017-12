Em 6 meses, Haddad gasta R$ 37,7 milhões em publicidade

Em 17 campanhas publicitárias realizadas nos primeiros seis meses de 2013, a gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) gastou R$ 37,7 milhões em publicidade. No topo do ranking dos gastos estão as divulgações do balanço de 60 dias do governo, que custou R$ 7,8 milhões, e da Virada Cultural, de R$ 7,4 milhões – todo o evento que teve 24 horas e apresentações de mais de 300 artistas custou R$ 10 milhões.

Campanhas de orientação ao cidadão sobre o combate às enchentes (R$ 3,6 milhões) e de prevenção contra a gripe Influenza (R$ 1,8 milhão) custaram bem menos que a divulgação da Virada Cultural, marcada por confusões, arrastões e duas mortes. A verba aplicada na publicidade do evento também custou 290% a mais que os R$ 2 milhões gastos em 2012.

Haddad, porém, gastou menos que seu antecessor Gilberto Kassab (PSD), que no primeiro semestre de 2012, ano eleitoral, aplicou R$ 56,1 milhões em campanhas publicitárias. Nos primeiros seis meses de 2009, no primeiro ano de sua segunda gestão, Kassab gastou R$ 36 milhões com “publicações de interesse do município”.

A divulgação dos reajustes salariais de até 20% concedidos ao funcionalismo também consumiu mais verba que a campanha de prevenção e segurança em locais fechados como boates e bares. Veja abaixo o gasto com cada campanha publicitária do governo no primeiro semestre.

CAMPANHAS REALIZADAS

1) IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL E URBANO – IPTU

Veiculação: 16 de janeiro a 19 de fevereiro de 2013

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 996.513,13

2) COMBATE À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Veiculação:16 a 21 de janeiro

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 166.555,42

3) ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO

Veiculação: 18 a 30 de janeiro

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 5.427.584,34

4) BALANÇO DE 60 DIAS

Veiculação: 18 de março a 01º de abril

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 7.819.949,28

5) BILHETE ÚNICO

Veiculação: 09 de abril a 18 de junho

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 57.954,50

6) VIRADA CULTURAL 2013

Veiculação: 09 de abril a 19 de maio

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 7.464.570,43

7) PLANO DIRETOR

Veiculação: 09 de abril a 26 de junho

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 314.758,78

8) SEGURANÇA EM LOCAIS FECHADOS

Veiculação: 07 a 14 de fevereiro

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 1.167.870,16

9) TEATRO MUNICIPAL 2013

Veiculação: 23 de fevereiro a 30 de junho

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 1.724.393,87

10) HORA CERTA 1

Veiculação: 27 de fevereiro a 16 de março

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 1.857.960,39

11) EXPO 2020 CIDADE CANDIDATA

Veiculação: 27 de fevereiro a 10 de junho

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 1.700.468,63.

12) PERÍODO DE CHUVAS

Veiculação: 13 a 29 de março

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 3.604.903,50.

13) PROGRAMA DE METAS

Veiculação: 22 de março a 29 de abril

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 593.552,40.

14) CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA

Veiculação: 10 a 30 de abril

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 1.862.918,47

15) FECHAMENTO DA FEIRA DA MADRUGADA

Veiculação: 30 de abril a 29 de maio

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 592.588,70

16) SER MÃE EM SÃO PAULO

Veiculação: 07 a 10 de maio

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 373.572,18.

17) DIVULGAÇÃO DOS REAJUSTES DO FUNCIONALISMO

Veiculação: 14 a 21 de maio

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R$ 2 milhões