Economista do PSOL ganha diretoria na gestão Haddad

A economista filiada ao PSOL Mariana Neubern de Souza Almeida, de 31 anos, foi nomeada hoje pelo prefeito Fernando Haddad (PT) como diretora geral da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia (Fundatec), com salário mensal de R$ 18,3 mil. Segundo a direção municipal do partido, ela consta como filiada e não comunicou a decisão de integrar o governo petista, o que pode resultar na sua expulsão.

O PSOL é oposição ao governo do PT em São Paulo e qualquer integrante da legenda estava proibido de aceitar cargos no governo. A nova diretora da Fundatec foi candidata a vereadora pelo partido em 2008 e atuou como uma das principais lideranças que ajudaram a organizar o PSOL na capital paulista.

Mari Almeida, como é conhecida, apesar de militar em um partido de esquerda é filha de Natalisio Almeida Júnior, CEO do Itaú para a América Latina e ex-vice-presidente do Bank Boston. Formada em economia e relações internacionais, ela também defendeu em seu mestrado de Política Econômica, feito na PUC-SP, a dissertação “A natureza das crises no neoliberalismo sob hegemonia norte-americana.”

A economista Mari Almeida, do PSOL: nomeada para cargo de R$ 18 mil pelo prefeito Fernando Haddad (PT)

A economista vai trabalhar com Leda Paulani, secretária municipal de Planejamento e sua professora na USP. Mari Almeida, que também já ocupou cargo no governo de Hugo Chávez, como assessora do Ministério da Economia Agrícola da Venezuela, vai ajudar a ampliar a Escola Técnica de Saúde Pública Cidade Tiradentes e expandir o mesmo curso técnico para outras regiões da capital.

Quem deixou a direção da Fundatec para a entrada de Mari Almeida foi a procuradora municipal aposentada Maria Cristina Lopes Victorino, cujo salário mensal chegava a R$ 42 mil mensais (R$ 25 mil de aposentadoria e outros R$ 18 mil da fundação). Um parecer da Procuradoria Geral do Município (PGM) considerou no início do ano ilegal o acúmulo de salários da procuradora, nomeada para o cargo pelo ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), em 2010.

Procurada para comentar a nomeação, a Prefeitura informou que “a secretaria (Leda Paulani) tem autonomia para preencher os cargos de acordo com a capacidade técnica do candidato.”

Antes de ser nomeada para a Fundatec, Mari Almeida já atuava desde o início do ano como uma das coordenadoras do Plano de Metas 2013-2016 na Secretaria Municipal de Planejamento, com salário mensal de R$ 4 mil.

O vereador Toninho Vespoli (PSOL) afirma que sabia da decisão de Mari Almeida.