Após quase oito anos no Estadão e três com o Blog Política Paulistana, me despeço aqui dos leitores que acompanharam meu trabalho. Poucas coisas me deram tanto ‘tesão’ na carreira quanto fazer esse trabalho de acompanhamento da administração pública paulistana e retratar seus bastidores neste blog.

Agradeço também ao Estadão, essa casa onde fui imensamente feliz desde o meu primeiro dia de trabalho. Após 16 anos de jornalismo impresso, vou assumir o desafio de aprender a trabalhar em TV.

Mais uma vez, muito obrigado!