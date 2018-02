CPI dos Transportes pede documentos a Jilmar Tatto

Na sua primeira sessão, a CPI dos Transportes da Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje (02), por volta das 12h20, requerimento que solicita ao secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto (PT), a entrega de documentos do sistema dos transportes. O requerimento feito pelo único vereador de oposição da comissão, Eduardo Tuma (PSDB), foi aprovado com objeção apenas de Milton Leite (DEM), vereador ligado aos perueiros.

Tatto declarou há dez dias que a CPI do Legislativo só serviria para “achacar” os empresários do setor de transportes. A colocação do secretário provocou crise na base governista do prefeito Fernando Haddad (PT), que se viu obrigado a desistir de barrar a comissão, antes proposta pela oposição, para criar uma CPI dominada por governistas.

Com a presidência de Paulo Fiorilo (PT), a CPI quer que Tatto entregue aos vereadores documentos sobre os custos da tarifa e sobre como o governo vai fazer para cobrir o “rombo” de R$ 260 milhões nas contas da Prefeitura gerado após o recuo no aumento de R$ 3,20 para R$ 3,00. Também foram aprovados requerimentos para a convocação de representantes do Metrô, da CPTM, das empresas de ônibus e dos permissionários do transporte feito por lotações.

De última hora e após conversa com o prefeito Gilberto Kassab (PSD), o governo indicou a vereadora Edir Sales (PSD) para ser relatora da CPI. A decisão foi tomada após Roberto Tripoli (PV) discordar ontem à noite da indicação de Dalton Silvano (PV) para a relatoria. Para Tripoli, o governo escolheu Silvano sem fazer qualquer discussão com a bancada do PV, que tem quatro vereadores.

Diante do impasse, integrantes do governo conversaram com Gilberto Kassab, que garantiu atuar em sintonia com os petistas na comissão. Foi então indicada Edir Sales (PSD), que é irmã de Eurípedes Sales, conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM) e aliado de Kassab.

Indignado com a mudança, Silvano não apareceu na primeira sessão da comissão, que acontece neste momento no Palácio Anchieta.

Vereadores de oposição como Ricardo Young (PPS) e o líder do PSDB Floriano Pesaro estão tentando participar da comissão como integrantes da plateia, com perguntas ao presidente Fiorilo. Estudantes de Direito da USP e do Mackenzie também acompanham os trabalhos e pedem “transparência” dos vereadores em relação à acessibilidade aos documentos da comissão.