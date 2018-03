Construtora compra área prevista para virar parque

A Construtora São José comprou o terreno de 97 mil metros quadrados previsto para se transformar no Parque da Mooca. O tradicional bairro da zona leste está em 24.º lugar no ranking em arborização (tem apenas 3,38 m² de área verde por habitante) entre os 31 distritos da capital. O terreno pertencia à Cosan, empresa que comprou os direitos da Esso no Brasil.

Há dez anos a área localizada nas ruas Barão de Monte Santo e Vitoantonio Del Vecchio passa por um processo de descontaminação monitorado pela Cetesb. A população do bairro luta para que o terreno, após a descontaminação, se transforme em área verde, conforme prevê um projeto do vereador Adilson Amadeu (PTB), de 2008, vetado pelo então prefeito Gilberto Kassab (PSD). Mas a Construtora São José quer concluir a despoluição e transformar o local em condomínio residencial.

O abaixo-assinado virtual encontra-se no endereço www.peticaopublica.com.br/?pi=MoocaPar. Mais informações no site www.moocaverde.com.br ou na página www.facebook.com/MoocaVerde.