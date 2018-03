Com apoio do PT, Câmara vai mudar nome do Viaduto do Chá

Um projeto assinado por 45 dos 55 vereadores paulistanos estende o nome do Viaduto do Chá para “Viaduto do Chá Mário Covas”. A articulação da bancada do PSDB ganhou apoio de outras bancadas governistas, como do PSD e do PTB.

Os petistas resolveram não colocar obstáculo, já que as discussões sobre o projeto no plenário poderiam atrasar o andamento da votação de propostas do Executivo.

Parlamentares petistas como o presidente José Américo e a líder comunitária Juliana Cardoso endossam o texto.

Abaixo a relação de vereadores que assinam a sobreposição do nome ‘Mário Covas’ ao Viaduto do Chá, que deve ser votada até o final do primeiro semestre.

Wadih Mutran

Adilson Amadeu

Alessandro Guedes

Alfredinho

Andrea Matarazzo

Coronel Camilo

Arselino Tatto

Atilio Francisco

Aurélio Miguel

Aurelio Nomura

Calvo

Claudinho de Souza

Conte Lopes

Coronel Telhada

Dalton Silvano

Edemilson Chaves

Edir Sales

Eduardo Tuma

George Hato

Gilson Barreto

Goulart

Jair Tatto

Jean Madeira

Jose Americo

José Police Neto

Juliana Cardoso

Laércio Benko

Marco Aurelio Cunha

Marquito

Marta Costa

Milton Leite

Natalini

Nelo Rodolfo

Orlando Silva

Ota

Patrícia Bezerra

Paulo Frange

Ricardo Nunes

Roberto Tripoli

Sandra Tadeu

Senival Moura

Souza Santos

Toninho Paiva

Toninho Vespoli

Vavá