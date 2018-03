Campanha de R$ 20 milhões tenta ampliar uso de lixeiras de rua em SP

A Prefeitura de São Paulo e quatro consórcios que atuam na limpeza urbana (Loga, Ecourbis, Inova e Soma) negociam acordo para iniciar uma campanha educativa milionária para alertar a população sobre a importância do uso das lixeiras instaladas nas ruas da cidade no final de 2011.

Segundo empresários do setor, o uso das 150 mil lixeiras espalhadas pela cidade precisa ser potencializado entre os mais jovens. O objetivo é criar uma campanha que associe o lixo na rua e as enchentes que atingem a cidade a cada verão. Muitas lixeiras, mesmo na região central, permanecem vazias durante parte do dia.

“Mesmo com as lixeiras, a população segue descartando o lixo na rua, isso é uma cultura que precisamos mudar com os mais novos, nas escolas”, afirma um dos empresários do setor da varrição.

As empresas de limpeza urbana estimam em R$ 20 milhões o valor para ser aplicado em uma campanha massiva nas escolas da rede pública municipal – a quantia deve ser dividida entre os consórcios e o governo municipal.

“Temos de mostrar para o garoto de 12 anos que as enchentes são causadas por aquele lixo pequeno que ele joga no chão”, acrescenta outro executivo da limpeza urbana ouvido pelo blog.