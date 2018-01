Câmara realiza festa em homenagem ao senador Antonio Carlos Rodrigues (PR)

Os mais de 2 mil funcionários da Câmara Municipal de São Paulo foram convidados para participar no dia 31, a partir das 19 horas, de sessão solene e coquetel em homenagem ao primeiro ano de mandato do ex-presidente Antonio Carlos Rodrigues (PR), de 61 anos, no Senado Federal. Carlinhos, como é conhecido, assumiu em 2012 como suplente da senadora e atual ministra da Cultura Marta Suplicy (PT).

A homenagem foi articulada pelo vereador Adilson Amadeu (PTB), segundo vice-presidente do Legislativo e um dos fiéis escudeiros de Rodrigues dentro do bloco político conhecido como “centrão”, que comandou a Câmara entre 2005 e 2010. Nesse período Rodrigues foi presidente da Casa por quatro mandatos consecutivos.

Hoje pela manhã todos os funcionários do Legislativo receberam convite para participar do coquetel. Segundo Amadeu, quem vai pagar a conta são amigos do atual senador. “Se precisar pagar do meu bolso eu pago também, não tem problema. Mas eu acredito que as pessoas possam colaborar. Um croquetinho de carne não custa nada pra ninguém”, argumentou Amadeu.

Durante a sessão solene em homenagem ao senador, será exibido um filme com a trajetória política de Rodrigues desde seus tempos como procurador da Assembleia Legislativa, no final dos anos 1970. Familiares políticos também vão fazer depoimentos no plenário.

“É festa para umas 1.000 pessoas. Mais de 90% dos funcionários da Câmara querem participar da festa”, disse Amadeu. “Vamos dar uma placa de 1 ano do senado e lembrar aquele time (centrão) que tivemos aqui”, emendou.

O evento que deve reunir também deputados e lideranças da política paulistana começa a partir das 19 horas, após a sessão de votações no plenário, no dia 31. O coquetel será realizado no restaurante-escola, anexo ao prédio do Legislativo.