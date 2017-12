Câmara autoriza criação da SP Cine para 2014

A Câmara Municipal de São Paulo autorizou a criação da SP Cine, agência da Prefeitura que vai fomentar com verbas públicas a produção, distribuição e exibição de obras audiovisuais filmadas na cidade. A verba inicial para 2014 será de R$ 25 milhões e a agência vai ter funcionamento semelhante ao da Rio Filme. O projeto de lei do prefeito Fernando Haddad (PT) que cria a agência foi aprovado hoje, por volta das 17h10, sem votos contrários e com o apoio de até de vereadores de oposição, como de Andrea Matarazzo (PSDB).

A SP Cine também vai ter financiar eventos e pesquisas ligados ao cinema, além da construção de salas de cinema. Haverá prioridade para os convênios com pequenas produtoras independentes – hoje a capital paulista tem cerca de 550 produtoras e cerca de 280 salas de cinema, segundo dados da Ancine.

Verbas do Ministério da Cultura e da Secretaria Estadual da Cultura também vão ser aplicadas na agência da Prefeitura. O objetivo é incentivar as produções rodadas em São Paulo e ajudar a divulgar a cidade em outros Estados e no exterior. Em 2011 foram filmados na capital paulista 32 filmes, enquanto no Rio de Janeiro foram rodados 43 longas.

O Ministério da Cultura e o governo estadual ainda não divulgaram o investimento que será feito pela pasta na agência paulistana.