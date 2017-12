Câmara aumenta em 41% contrato com a TV Minuto, do Metrô

COM ADRIANA FERRAZ

O valor anual do contrato da Câmara Municipal de São Paulo com a TV Minuto, do Metrô, vai passar de R$ 2,9 milhões para R$ 4,1 milhões. O Legislativo adquiriu 1.792 inserções por dia nas TVs localizadas nas estações Barra Funda, Jabaquara e Tietê, além de outras 72 em cada uma das linhas do Metrô.

Cada propaganda tem 15 segundos e, segundo a Presidência da Casa, vai informar os passageiros sobre atos institucionais, como audiências públicas e canais da ouvidoria. O reajuste prevê aumento de 57 para 72 inserções diárias nas linhas do metrô.

Paralelo ao aumento do contrato com a TV Minuto, o Legislativo paulistano também realiza licitação de R$ 19,2 milhões para contratar nova agência de publicidade.

A atual Mesa Diretora, comandada pelo vereador José Américo (PT), estuda ainda mudar o contrato da TV Câmara, mantido desde 2009 pela Fundac (Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação), por R$ 11,2 milhões anuais. O novo contrato pode chegar a R$ 17 milhões, conforme teto estabelecido para o canal legislativo.

Ao todo, os gastos de comunicação e publicidade do Legislativo paulistano estão hoje em R$ 31,1 milhões e podem chegar a R$ 40,3 milhões.

Tela da TV Minuto no Metrô: contrato com a Câmara salta para R$ 4,1 milhões