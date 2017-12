Câmara aprova envio de torpedo para alertar enchente

A Câmara Municipal aprovou agora pouco projeto de lei que obriga a Prefeitura de São Paulo a enviar torpedos por celular para alertar contribuintes sobre enchentes. Hoje essas informações são monitoradas pela CET.

O programa para envio de mensagens SMS sobre pontos de alagamentos e temporais chegou a funcionar por meio de um projeto piloto em 2011 no Jardim Helena, na zona leste – alguns moradores à época foram cadastrados e recebiam os alertas de chuvas.

A proposta do vereador Ricardo Young (PPS) teve apoio de todas as bancadas e deve ser sancionada pelo prefeito Fernando Haddad (PT). O texto prevê que os avisos sejam feitos a pessoas cadastradas no site do governo com antecedência mínima de 24 horas e máxima de 2 horas.

Os vereadores paulistanos também aprovaram, em votação única e simbólica, a concessão de título de cidadão paulistano para o presidente da Fifa, Joseph Blatter. A proposta, do vereador Reis (PT), também não teve obstruções.

O projeto dos vereadores Goulart (PSD) e Trípoli (PV) que autoriza o sepultamento de cães e gatos nos cemitérios municipais passou em primeira votação. Pela proposta, os donos de jazigos vão poder enterrar seus animais domésticos com permissão do governo municipal. A segunda votação deve acontecer antes do final do primeiro semestre – o projeto também deve virar lei sancionada pelo prefeito.