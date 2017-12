Bairro nobre da zona norte vai receber 2º hospital público de cães

O Jardim São Paulo, bairro nobre na zona norte de São Paulo, vai receber no dia 2 de janeiro o segundo hospital gratuito da Prefeitura para cães e gatos. O complexo hospitalar vai ficar na altura do número 3.194 da Avenida General Ataliba Leonel.

O acordo para colocar o hospital em funcionamento foi assinado ontem entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), entidade que também administra o primeiro hospital municipal inaugurado no ano passado no Tatuapé, na zona leste da capital.

O governo espera que as duas unidades realizam 360 cirurgias e 2.000 consultas por mês. O atendimento na unidade do Tatuapé hoje é complicado pela superlotação do local – pessoas fazem fila na porta do hospital logo no início da madrugada.

Na zona norte, assim como no Tatuapé, serão oferecidos serviços de oftalmologia, neurologia, ortopedia, dermatologia e cirurgia geral. Autor do projeto que criou o hospital gratuito para cães na capital, o vereador Roberto Tripoli (PV) diz que a meta é inaugurar um em cada região da cidade até 2016.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As duas unidades em funcionamento custam aos cofres municipais cerca de R$ 1 milhão por mês.