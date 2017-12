Árvore cai sobre carro de vereador na região central de SP

SÃO PAULO – Uma árvore com cerca de 20 metros de altura caiu sobre o carro oficial da Câmara Municipal do vereador Andrea Matarazzo, líder do PSDB na Casa, enquanto ele almoçava com o deputado Bruno Covas (PSDB) dentro do restaurante francês La Casserole no Largo do Arouche, na região central de São Paulo. “O prefeito já mandou construir uma ciclovia na minha rua, agora uma árvore que precisava de poda há mais de dois anos cai sobre o meu carro. É fogo, assim, estou começando a achar que é perseguição”, brincou o vereador Matarazzo. “Eu e Bruno já estávamos saindo do restaurante quando a árvore caiu. Isso poderia, sim, resultar em um acidente grave.”

O motorista do vereador estava no veículo no momento do acidente, mas não se feriu. A parte traseira direita do carro ficou amassada.

Matarazzo costuma almoçar uma vez por semana no La Casserole, onde há uma mesa onde sempre se senta.

Procurada, a Prefeitura ainda não se pronunciou sobre as críticas de Matarazzo em relação à falta de manutenção nos serviços de zeladoria da cidade.