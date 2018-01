PSDB acusa Haddad de retaliar vereador com fechamento de igreja

O templo da igreja Bola de Neve Church na Pompeia, na zona oeste de São Paulo, foi lacrado pela Prefeitura hoje à tarde, duas horas após seu líder, o vereador Eduardo Tuma (PSDB), retirar da pauta da Câmara Municipal a proposta de aumento do IPTU da gestão do prefeito Fernando Haddad, em sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) realizada no início da tarde.

Na ocasião Tuma também pediu vistas ao projeto que revisa o atual Plano Diretor. Em seguida, o tucano bateu-boca de forma ríspida com o líder de governo Arselino Tatto (PT), que queria manter tanto a proposta do IPTU como do Plano Diretor em trâmite nas comissões da Casa. À tarde, o templo da Bola de Neve na Rua Turiaçú, onde Tuma é liderança evangélica, foi fechado pela fiscalização da Subprefeitura da Lapa.

“Vemos aqui que temos a mais velha prática do chavismo ou do Regime Absolutista, onde ninguém pode discordar de um déspota. Fui vítima de retaliação. Até o evento que eu vou fazer na igreja com 3 mil famílias no sábado, e que já havia sido autorizado pela Prefeitura, agora foi proibido”, argumentou Tuma.

A bancada do PSDB ameaça neste momento entrar com representação contra o prefeito Haddad. “Isso é um escândalo. É uma prática ditatorial como nunca vimos nesta cidade”, afirmou Floriano Pesaro, líder do PSDB, em sessão tumultuada que ocorre agora no Palácio Anchieta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As acusações dos tucanos, feitas no plenário, foram rebatidas pelo líder da bancada do PT, vereador Alfredinho. “Já conversei com o João (Antonio, secretário de Relações Governamentais) e não aconteceu nada disso. Era uma fiscalização que já estava programada”, argumentou o petista, que bateu boca com o tucano Coronel Telhada (PSDB) no plenário. “Ele fez uma suposição que não tem como provar. O governo jamais faria isso”, acrescentou.

Tuma, que é o líder da Frente Parlamentar Cristã da Câmara, que reúne 17 dos 55 vereadores paulistanos, recebeu apoio de outros líderes evangélicos da base governista, todos também revoltados contra o fechamento da igreja Bola de Neve da Pompeia. Jean Madeira (PRB), David Soares e Sandra Tadeu (DEM) falaram que questionariam o governo sobre a fiscalização.

Em nota, a Prefeitura informou que “repudia as insinuações de que as atividades de fiscalização possam sofrer interferências políticas.” O governo acrescenta que o templo na Pompeia era alvo de ação fiscal desde 2012 e que ainda no primeiro semestre o vereador Tuma foi informado de que o espaço poderia ser lacrado.