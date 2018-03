Após homenagem ao Corinthians, Câmara quer ‘Dia do Torcedor Palmeirense’

Duas semanas após tornar lei e colocar no calendário oficial de São Paulo o 4 de julho como “Dia da Independência Corintiana”, a Câmara Municipal de São Paulo analisa novo projeto que cria o “Dia do Torcedor Palmeirense”.

A proposta, do vereador Laercio Benko (PHS), ligado à torcida uniformizada Mancha Verde, quer que o dia 12 de julho seja comemorado todos os anos, em homenagem ao título do Campeonato Paulista de 1993, vencido justamente sobre o rival Corinthians. Na época o Palmeiras não vencia um título havia 18 anos. A partida foi vencida pelos palmeirenses por 3 x 0 no tempo normal e por 1 x 0 na prorrogação.

“Dia 12 de junho de 1993, uma data histórica que a torcida do Palmeiras levará consigo até o último dia de vida”, argumenta o parlamentar na justificativa do projeto. Assim como o “Dia da Independência Corintiana”, a proposta em homenagem ao Palmeiras deve virar lei até o final do mês.

No dia 15 de maio, o presidente da Câmara Municipal, José Américo (PT), promulgou projeto dos vereadores Goulart (PSD), David Soares (PSD) e Juscelino Gadelha (PSB) que “tem como objetivo instituir uma data comemorativa que representa a conquista da Copa Libertadores da América pelo Sport Clube Corinthians Paulista.”

Edmundo comemora gol na final de 1993: fim da fila de 18 anos

Abaixo, a proposta que cria o “Dia do Torcedor Palmeirense”:

PROJETO DE LEI 01-00381/2013 do Vereador Laércio

Benko (PHS)

“Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir

o Dia do Torcedor Palmeirense, a ser comemorado anualmente

no dia 12 de junho, e dá outras providências

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a Lei 14.485/2007, para incluir no

inciso CXI do art. 7º, a seguinte data:

“12 de junho: o Dia do Torcedor Palmeirense;”

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas

se necessário.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões,

São Paulo, 22 de abril de 2013.

Às Comissões competentes.”

“JUSTIFICATIVA

Dia 12 de junho de 1993, uma data histórica que a torcida

do Palmeiras levará consigo até o último dia de vida.