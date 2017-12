Após ensaiar rebelião, Kassab fecha com o PT e assegura vice-presidência da Câmara

COM ADRIANA FERRAZ

Após ensaiar uma rebelião na Câmara Municipal ao articular nos bastidores a candidatura de Milton Leite (DEM) à presidência, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) fechou acordo com o PT e vai se manter na vice-presidência da Mesa Diretora. Na eleição marcada para domingo, José Américo (PT) será reeleito presidente com o apoio do PSD. E a vice-presidência deve ser ocupada pela primeira vez por uma mulher, a kassabista Edir Sales (PSD).

Juntos, PT e PSD, aliados na tentativa de reeleger Dilma Rousseff presidente em 2014, vão administrar, em ano eleitoral, um orçamento de quase R$ 600 milhões reservado ao Legislativo paulistano no orçamento.

Edir tem reduto eleitoral evangélico na Vila Prudente, na zona leste, e seus passos no Legislativo são guiados de perto por Kassab. Sob nenhum dos outros 8 vereadores do seu partido o ex-prefeito mantém tamanha influência. Ela também é a relatora da CPI dos Transportes, que tem mirado nos contratos suspeitos de superfaturamento do Metrô – Kassab tem como um de seus inimigos o governador Geraldo Alckmin (PSDB), com quem deve disputar o governo estadual no ano que vem.

Quem deixa a vice-presidência é o vereador Marco Aurélio Cunha (PSD), que chegou a dizer ao prefeito que não apoiaria Leite em uma eventual disputa com Américo, o que irritou Kassab. Cunha argumentou ao ex-prefeito que respeitaria a regra da proporcionalidade das maiores bancadas na votação.

Para a vereadora Edir ganhar a vaga, só falta o vereador Goulart (PSD abrir mão da disputa. “Se ela ligar para mim e pedir apoio, dizer que é candidata, eu posso abrir mão sem problema. Eu quero ficar numa boa com todo mundo”, afirmou ao blog Goulart, que pode ficar, neste caso, com a liderança do partido. “Tudo será definido só no domingo de manhã, antes da eleição”, acrescentou Goulart.

Como primeiro-secretário Claudinho (PSDB) permanece no cargo. Os tucanos, que apoiam a reeleição do petista Américo, também ganharam a Corregedoria da Casa – Gilson Barreto (PSDB) entra no lugar de Calvo (PMDB) – e a Comissão de Política Urbana, na qual Andrea Matarazzo (PSDB) se mantém como presidente.

A composição dos cargos foi decidida em reunião ontem à tarde, no Palácio Anchieta. No encontro algumas das principais lideranças da Casa também indicaram que vão apoiar a indicação de Roberto Tripoli (PV) para a vaga que será aberta no Tribunal de Contas do Município (TCM) com a aposentadoria do Eurípedes Sales em dezembro.