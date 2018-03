Aliado do PTB pede e Haddad põe R$ 300 mil em desafio de Muay Thai

A exemplo de seu antecessor Gilberto Kassab (DEM), o prefeito Fernando Haddad (PT) vem patrocinando campeonatos de lutas organizados por federações ligadas a vereadores da base de sustentação do governo na Câmara Municipal.

Nesta sábado, por exemplo, a Secretaria Municipal de Esportes liberou R$ 298,9 mil para bancar os custos do 9º Desafio Profissional de Muay Thay, realizado no dia 22 de junho no Ginásio do Pacaembu com cerca de 3 mil pessoas.

O pedido de patrocínio ao evento, que teve 4 lutas, foi feito por meio de emenda apresentada pelo vereador e ex-comandante da Rota, Conte Lopes (PTB), atualmente na base de Haddad no Legislativo. A liberação da verba foi feita pelo secretário de Esportes Celso Jatene, que também é do PTB.

Hoje o governo petista também liberou outros R$ 36,9 mil para bancar a realização da Super Liga dos Campeões de Taekwondo 2013, um pedido feito ao Executivo pelo vereador Laercio Benko (PHS), ligado à torcida uniformizada Mancha Verde, do Palmeiras.

Haddad repete uma tática adotada por Kassab, de executar emendas de aliados no Legislativo que pedem patrocínios a campeonatos de lutas marciais e de outras modalidades esportivas.

Só no primeiro semestre de 2009, por exemplo, quando passou a adotar a estratégia, Kassab transferiu R$ 2,3 milhões para 19 eventos esportivos ligados a vereadores, entre eles R$ 223,4 mil para 3º Campeonato Municipal de Truco, pedido pelo então aliado Juscelino Gadelha (PV), e R$ 143,5 mil para realizar a Copa Universitária Paulista Aurelio Miguel, evento que promoveu o nome do vereador do PR.

ABAIXO, AS DUAS LIBERAÇÕES DO GOVERNO PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DE HOJE

