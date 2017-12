Haddad indica ex-tucano para o Cades

O prefeito Fernando Haddad (PT) indicou o ex-tucano Dalton Silvano (PV) para ser o representante titular da Câmara Municipal de São Paulo no Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Cades), órgão responsável por liberar obras e definir contrapartidas de empreendimentos imobiliários. O mandato tem dois anos.

A indicação marca a entrada definitiva de Silvano para o governo petista. O ex-tucano foi um dos principais opositores à gestão da prefeita Marta Suplicy (PT), entre 2001 e 2004. Foi ele também quem criou o apelido “Martaxa”, em referência aos tributos criados pela ex-prefeita.

Entre 2005 e 2012 Silvano integrou a base governista de José Serra (PSDB) e Gilberto Kassab (PSD). O vereador é ligado ao mercado publicitário e foi aliado do ex-presidente do Legislativo Antonio Carlos Rodrigues (PR) durante seus quatro anos de mandato, entre 2006 e 2010.

Ao abandonar Geraldo Alckmin (PSDB) para apoiar Kassab nas eleições municipais de 2008, Silvano acabou desgastado no partido e aterrissou no PV. Com a indicação de Ricardo Teixeira (PV) à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente no início do ano, o vereador passou a apoiar o governo do PT.

O Cades é um dos órgãos mais importantes do governo municipal por ter poder deliberativo sobre as principais obras da cidade. São 14 representantes da Prefeitura, 1 da Câmara, e dezenas de conselheiros da sociedade civil, de entidades como CREA, OAB, USP, Fecomercio, associações de bairros e ONGs de ambientalistas.

Silvano substitui o médico e ambientalista Gilberto Natalini (PV), que não aceitou compor com a base governista mesmo após a indicação de Teixeira para a pasta do Verde e do Meio Ambiente. O suplente de Silvano no Cades será o presidente da Câmara, vereador José Américo (PT).