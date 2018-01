Um fim de semana no Largo da Batata. Em um minuto

Em um vídeo de um minuto, a atividade de um fim de semana no Largo da Batata

O Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, em S.Paulo, foi totalmente refeito. Após mais de 10 anos, a obra entregue ficou muito diferente do projeto. Sem árvores, sem bancos, sem bicicletário, sem abrigo para os passageiros de ônibus, com blocos de concreto separando carros de pedestres.

Apesar disso, um fenômeno interessantíssimo aconteceu: as pessoas da região começaram a demandar as melhorias, junto à subprefeitura e ao Grupo Gestor da Operação Urbana Faria Lima. Houve outros grupos que se organizaram em movimentos de ocupação da praça, com uma programação fixa e até construindo eles mesmos equipamentos no lugar dos que não foram entregues. Houve até quem plantasse árvores. O bicicletário foi construído, assim como dois abrigos de ônibus.

O fato é que descobrimos que não existe um responsável no poder público a quem cobrar. O governo estadual constrói o metrô mas não se preocupa com a integração com a praça. A subprefeitura cuida da manutenção mas não manda no projeto. A Operação Urbana determina o uso da verba da venda dos CEPAC´s mas não está preocupada com a implantação. A CET, a SP Obras, etc etc.

Mas também descobrimos que existem muitas pessoas a fim de se responsabilizarem. E elas estão lá, na praça!

Esse vídeo, feito pelo fotógrafo Mauricio Cremonini em agosto, mostra os dois lados dessa história. Em um minuto, um fim de semana inteiro e suas cenas:

– o movimento dos bares à noite.

– o vazio da praça nas áreas que não tm sombra, nem banco.

– os poucos que vem jogar ping-pong numa mesinha no canto direito da cena.

– o fluxo incessante de carros ao redor da praça, inclusive na rua do meio, que foi motivo de discussão com a CET para a implantação de uma faixa de pedestres

– e até um baile no sábado à noitinha, que junta um grupo grande de pessoas que vêm dançar forró.

Essa é uma história que não se acabou. Nos próximos meses, vai começar a terceira fase das obras. O resultado não sabemos, mas dá para ter certeza de que vai ter gente conferindo, cobrando.

A urbanidade em São Paulo está sendo resgatada, não por decreto, mas por demanda.

Largo da Batata agosto 2015 – 50mega