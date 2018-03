O espaço público é parte da identidade da cidade ocidental

O espaço público é essencial na formação da identidade das pessoas

O espaço público é uma experiência sensorialmente estimulante

Gravada ao vivo no seminário do Arq. Futuro na Biblioteca Municipal em 2017, a rápida introdução que fiz propõe essas três razões para que o Espaço Público esteja sendo colocado no centro de grandes mudanças urbanas que estão acontecendo em cidades como Nova York, Bilbao, Buenos Aires, Seul, Rio e São Paulo: destruição de viadutos, valorização de espaços coletivos, diminuição do espaço para carros, valorização do patrimônio histórico.