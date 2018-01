Espaços públicos: sinais de urbanidade nas cidades do interior, litoral e montanha.

Os paulistanos que saíram em férias constataram que as cidades turísticas ao redor da capital estão oferecendo um atrativo a mais: estímulos para andar a pé e para frequentar os espaços públicos. São pequenas mudanças que melhoram a vida de quem está visitando as cidades, como fechar uma rua para carros, facilitar uma travessia, colocar um banco e plantar árvores. Visitei cinco cidades recentemente que fizeram essas pequenas mudanças e já tornaram a experiência do turista melhor: Santos, Caraguatatuba, Campos do Jordão, São Carlos e São Luiz do Paraitinga.

Santos sempre foi uma cidade boa de caminhar e parece melhor, com piso novinho, rebaixamento de guias e faixas bem pintadas.

Em Caraguatatuba, o centro da cidade está estimulando o andar a pé. Há um pequeno sistema de espaços livres, que interliga calçadas, praças e ruas de pedestre e ainda uma boa novidade: o sinal de pedestres que mostra o tempo que falta para fechar.

Os materiais e o projeto são modestos, mas a diferença é perceptível. Coincidentemente ou não, o índice de atropelamentos no litoral caiu muito com a redução e controle das velocidades nas estradas que cortam as cidades.

Subindo a serra, em Campos do Jordão, além do conforto de oito graus a menos do que no vale , a cidade tem, já há uns dois anos, um belo estímulo para a permanência ao ar livre. Em Capivari, os carros foram expulsos da região ao redor do centrinho, que vivia lotado de pessoas espremidas nas calçadas e cercadas de carros. A sensação de andar ao lado dos plátanos, sem ouvir barulho de carros aumentou o prazer de estar na serra. A qualidade do calçamento ajuda. Só faltaram uns banquinhos com encosto para o turista poder fazer aquilo que ele mais gosta de fazer – ver gente passando, sem ter que necessariamente estar num restaurante

Campos do Jordão. Arquivo pessoal.

Em São Carlos, uma cidade razoavelmente rica (é o 18º município em IDH do Estado), os pedestres têm calçadas agradáveis, um traçado regular das ruas e o prazer de sentar num banco de praça a qualquer hora do dia.

A região ao redor do mercado municipal com boas áreas que foram fechadas para carros. O lugar poderia ter mais árvores e um pouco de cuidado, além de uma travessia digna para ligar com a bonita estação ferroviária, mas sobra espaço.

Para terminar, uma cidade que foi parcialmente reconstruída. São Luiz do Paraitinga se recuperou da grande enchente que sofreu, há alguns anos. O centro está muito bem cuidado, vários imóveis foram reconstruídos, e a cidade tem uma das praças mais agradáveis que existem no Brasil.

Nada disso é grandioso e nem deve ter exigido grandes gastos, com exceção da verba de reconstrução de S.Luiz do Paraitinga. São pequenos gestos que mudam muito a vida de quem passeia por esses lugares, transformando um passeio numa experiência agradável.

Se você tiver mais sugestões de cidades que estão tratando bem os pedestres, mande para cá: maurocalliari@uol.com.br, que eu publico nos próximos posts!