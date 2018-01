Passeios guiados por São Paulo. Um jeito barato de conhecer a cidade da melhor maneira, andando.

Explorar a cidade é uma experiência que pode ser feita de várias maneiras, dependendo do seu humor.

Há momentos em que dá vontade de se aventurar sozinho, parando quando quiser, olhando as pessoas, as lojas e pensando na vida. Tem horas em que é bom convidar amigos e ir conversando enquanto exploram um lugar novo. E tem dias em que a gente quer mesmo é aprender, ouvir explicações de um bom guia e empacotar tudo com um roteiro original.

Já existem muitas opções boas para você escolher esse passeio, em todos os preços e temas.

Um grupo faz Caminhadas Noturnas

O historiador e autor de um livro recente sobre D.Pedro I, Paulo Rezzutti, criou o Turismo na História

Para os visitantes, tem passeios em inglês e espanhol. O São Paulo Free Walking Tour Paseos a Pie

O site Desbravadores de Sampa

O Passado Paulistano também organiza passeios a pé de forma espontânea, neste caso não tem nenhum guia, apenas as pessoas se reúnem num ponto de encontro e vão percorrer alguns pontos históricos a pé. O próximo será no dia 20 de agosto para o Museu da Imigração.

O menu de “Walking Tours” do OMSP – O melhor de Sampa

Já quem gosta de pedalar, existe o BiketourSP

Bom passeio!