Movimento de pedestre é coisa séria

Pedestrônico, a minha versão do herói dos pedestres

Na cidade do México, um estudante criou um personagem curioso e bem humorado, o peatónito. Ele vai pelas ruas da cidade, vestido com uma máscara de lutador, uma capa de faixa de pedestres, e ajuda as pessoas a atravessarem as ruas. Veja o vídeo de suas aventuras aqui.

Esse é um dos tantos exemplos de ações que conheci hoje, numa manhã que passei junto com os responsáveis pelo Seminário Internacional Cidade a Pé, organizado pela ANTP, escolhendo cases para serem apresentados no evento.

Há muito mais gente pensando nos pedestres. Aqui em São Paulo são vários grupos, como o movimento “Cidadeapé”. Todo esse pessoal está lutando para podermos curtir a cidade a pé, sem medo de cair ou de ser atropelado. Se você quer conhecer um pouco dessas idéias, ainda há algumas vagas no Seminário.

Também vale pensar no nosso super herói. Será que alguém se habilita a encarnar o pedestrônico?