“Espaço Público e Urbanidade em São Paulo”. Um livro sobre a difícil relação entre a cidade e seus espaços.

Dia 14 de dezembro, quarta-feira que vem, vou lançar um livro sobre o Espaço Público em São Paulo.

Nele, tento responder a três perguntas:

Por que vale a pena discutir Espaço Público hoje em dia? O que é um bom espaço público? Qual é a relação de São Paulo com seus espaços públicos ao longo da história?

A história da cidade contada a partir da ótica dos espaços públicos ajuda a entender essa relação tão complicada entre uma sociedade e seu território: desde as ruas do centro histórico até o Ibirapuera, passando pela Avenida Paulista, o Brás, a Praça Roosevelt, os shopping centers e as estações de metrô, para o bem e para o mal.

Passamos da curiosidade ao desinteresse e ao medo do espaço público durante o século XX.

Hoje, estamos vivendo um momento interessantíssimo, em que o espaço público voltou a fazer parte da identidade da cidade. Esse surto de urbanidade vai durar?

“Espaço Público e urbanidade em São Paulo”.

Editora Bei: www.bei.com.br

Lançamento do livro:

Data: 14 de dezembro de 2016

Local: Livraria da Vila –R. Fradique Coutinho, 915 – Vila Madalena – São Paulo

Horário: 18h30 às 21h30h

Lá, devo fazer uma apresentaçãozinha sobre o conteúdo do livro entre 19h30 e 20hs. https://www.facebook.com/events/1243900142335139/