Bom programa: cidade e cinema (de graça!)

O Arq. Futuro montou um festival de filmes sobre cidade e arquitetura que vai de hoje até o dia 5 de outubro que vem. A programação tem coisas bem antigas, documentários e algumas novidades, com curadoria do urbanista carioca Washington Fajardo e do cineasta paulistano Ugo Giorgetti, que fizeram a abertura do evento ontem à noite.

Filmes são uma ótima maneira de pensar sobre a cidade. Desde os documentários até os de ficção.

Hoje à noite tem o documentário The human scale, que aborda o trabalho do urbanista dinamarquês Jan Gehl. É uma chance de pensar em como nossas cidades foram construídas para carros e isso nos afastou uns dos outros. Também ajuda nas conversas pré-eleitorais.

Dia 1 de outubro é a vez do Playtime, de Jacques Tati. O cineasta francês construiu um cenário gigantesco para contar as desventuras de seu personagem diante da velocidade da cidade moderna e quase foi à falência. Há alguns anos, um amigo, Augusto Campelo, me emprestou o vídeo dizendo: “Se você está estudando cidades e não viu esse filme ainda, não conte para ninguém!”. De fato, estudantes de arquitetura e urbanismo vão se deliciar. O filme é lento para quem está acostumado ao Game of Thrones, mas é uma obra prima sobre a modernidade e a efemeridade das coisas e da vida.

Antes da projeção dos filmes, há um comentário breve feito por cineastas, urbanistas e arquitetos. A mostra acontece no Espaço Itau de Cinema, na rua Augusta.

Eis a programação completa, com os filmes e os comentadores:

SÃO PAULO

Espaço Itaú de Cinema | Augusta – Sala 1

DIA 28/09

Abertura

20h – The Human Scale (Andreas Dalsgaard, Dinamarca, 2012)

Painel: Hashim Sarkis, diretor da MIT School of Architecture+Planning

Ugo Giorgetti, cineasta, diretor de Uma Noite em Sampa, Uma Outra Cidade e Boleiros, entre outros

Washington Fajardo, arquiteto e urbanista, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

DIA 29/09

17h30 – Kochuu (Jesper Wachtmeister, Suécia, 2003)

19h30 – Urbanized (Gary Hustwit, EUA, 2011)

Painel: Ugo Giorgetti, cineasta, diretor de Uma Noite em Sampa, Uma Outra Cidade e Boleiros, entre outros

Adriana Levisky, arquiteta e vice-presidente da AsBEA São Paulo

21h30 – The Human Scale (Andreas Dalsgaard, Dinamarca, 2012)

DIA 30/09

17h30 – Cidade Oculta (Chico Botelho, Brasil, 1986)

19h30 – Detropia (Heidi Ewing/Rachel Grady, EUA, 2012)

Painel: Fernando de Mello Franco, secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo (SMDU)

José Armênio de Brito Cruz, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil – São Paulo (IAB-SP)

21h30 – Vilanova Artigas: o Arquiteto e a Luz (Laura Artigas/Pedro Gorski, Brasil, 2015)

DIA 01/10

17h30 – Playtime (Jacques Tati, França, 1967)

19h30 – The Competition (Angel Borrego Cubero, Espanha, 2013)

Painel: Ángel Borrego Cubero, arquiteto e diretor de The Competition

Raul Juste Lores, repórter especial da Folha de S.Paulo

21h30 – Gehry’s Vertigo (Ila Bêka & Louise Lemoine, França, 2013)

DIA 02/10

17h30 – The Architect (Jonathan Parker, EUA, 2016)

19h30 – En el Hoyo (Juan Carlos Rulfo, México, 2006)

21h30 – Bernardes (Gustavo Gama Rodrigues/Paulo de Barros, Brasil, 2014)

DIA 03/10

17h30 – Playtime (Jacques Tati, França, 1967)

19h30 – My Playground (Kaspar Astrup Schröder, Dinamarca, 2009)

Painel: Carlos Augusto Calil, cineasta, crítico e professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)

Eduardo Della Manna, arquiteto e coordenador executivo do Secovi – São Paulo

21h30 – Microtopia (Jesper Wachtmeister, Suécia, 2013)

DIA 04/10

17h30 – O Homem ao Lado (Gastón Duprat, Mariano Cohn, Argentina, 2011)

19h30 – Arab Women in Architecture (Omrania and Associates e Center for the Study of the Built Environment, Jordânia, 2014)

Painel: Anna Dietzsch, arquiteta e sócia-diretora do DBB-Arquitetura da Convivência

Adriana Carranca, jornalista, colunista dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo

21h (excepcionalmente) – Los Angeles Plays Itself (Thom Andersen, EUA, 2003)

DIA 05/10

16h30 (excepcionalmente) – Casanova (Federico Fellini, EUA/Itália, 1976)

19h30 – Crônica da Demolição (Eduardo Ades, Brasil, 2011)

Painel: Eduardo Ades, cineasta, diretor de Crônica da Demolição

Valter Caldana, professor da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie

21h30 – Unfinished Spaces (Benjamin Murray/Alysa Nahmias, EUA, 2011)

http://arqfuturo.com.br/frontend/home/post/2093