Caminhadas Urbanas

THE CLOCK. No filme de 24 horas, a monumental experiência da passagem do tempo

Você sai da avenida Paulista lotada, olha para o relógio, sobe as escadas rolantes do IMS e entra na sala escura. Na tela, fragmentos de filmes. Milhares deles. Glenn Close pergunta as horas e se apressa a voltar para o escritório depois de fazer sexo com o amante. Um menino provavelmente francês olha o relógio