Vídeo dos haitianos no Acre é premiado no Estadão; repórter Bruno Ribeiro recebe Melhor Vídeo do ano

Vídeo sobre o drama dos imigrantes haitianos no Acre, publicado aqui no Blog em abril, com imagens impressionantes gravadas pelo colega Filipe Araújo, recebeu neste dia 17 o prêmio de Segundo Lugar entre os vídeos de reportagem publicados no site do Estadão no ano.

O grande e merecido vencedor, Prêmio de Melhor Vídeo do Grupo Estado, foi o excelente trabalho do jornalista Bruno Ribeiro, repórter do Caderno Metrópole, que cobriu as manifestações de rua em junho e revelou o momento exato no qual a tropa da PM traía o próprio comandante – que tentava costurar acordo com manifestantes na esquina da Rua Maria Antônia com Avenida da Consolação, no centro de São Paulo. O coronel preparava o cenário pacífico enquanto a tropa começava a batalha da repressão.

Para rever o vídeo dos haitianos clique aqui.

Para rever o vídeo vencedor clique aqui.

