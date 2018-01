Verde, amarelo, bandeiras, vuvuzelas, Dunga…

Terminado mais um final de semana de festanças nas ruas, com milhares de pessoas se divertindo na região da Avenida Paulista, num belo domingo de sol em São Paulo – e com a última rodada do Campeonato Brasileiro de futebol encerrada -, o alvo das multidões passa a ser a Copa do Mundo.

Então, vamos lá: você acha que está mesmo preparado para torcer pela Seleção? Já pendurou a velha bandeira brasileira na janela? É?

Pois saiba que é pouco! Tem gente bem mais ligada no clima! Gente que realmente está vivendo com as cores da Seleção. Apoiando o Dunga!

