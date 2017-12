Uma referência urbana

O arquiteto Benedito Lima de Toledo é um especialista na formação da cidade de São Paulo. Professor de história da arquitetura, mantém atividades acadêmica e literária profundamente ligadas aos assuntos da metrópole. Ele não vê São Paulo como uma cidade. Para Benedito Lima de Toledo, ela já faz parte de uma mancha urbana que se espalha interior a dentro. Aos 74 anos, ele revela em seus livros um especial carinho pela preservação da memória paulistana. Aqui, no Blog da Garoa, conserva afiadas as críticas que há anos faz à gestão pública da maior cidade do país. Veja um pouco do pensamento de uma das principais referências em urbanismo no país sobre São Paulo.

