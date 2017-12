Andava pela rua outro dia, na ligação das avenidas Paulo VI com Henrique Schaumann, quando vi (e fotografei) as figuras bem vestidas, à São Paulo antiga, protegidas pelo lusco-fusco das 20h. Pareciam à vontade. Com cores de Solana, a parede faz quadro com a realidade da árvore e da placa de trânsito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.