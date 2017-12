Um tapuia paulistano quer vaga no Senado

Ele é filho de índios tapuia, foi criado entre os guarani de Parelheiros, zona sul de São Paulo, e hoje é candidato ao Senado pelo Partido Verde (PV). Carlos Alberto dos Santos, 50 anos, que tem o nome indígena de Kaká Werá, herdado do povo que o acolheu como irmão na periferia de São Paulo, é antropólogo.

Kaká Werá trabalhou com o educador Paulo Freire, quando o velho professor foi secretário de Educação do município, em 1989, no governo de Luiza Erundina (PSB), eleita em 1988 pelo PT. Ele trabalhou também na Secretaria da Cultura, à época dirigida por Marilena Chauí.

Índio paulistano nato, ele quer uma vaga no Senado, concorrendo na chapa do PV, que tem Eduardo Jorge como candidato à Presidência da República e Gilberto Natalini (governador).

