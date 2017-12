Um sistema de transporte de respeito

Uma das melhores cidades do mundo em qualidade de vida, Vancouver, no estado de British Columbia, no Canadá, tem um sistema de transportes coletivos que é um show. É um lugar exemplar. Nos pontos de ônibus, o cidadão encontra as informações das quais precisa para usar o sistema – mapas, horários, itinerários, além da proteção da chuva (e como chove por lá!).

Estive em Vancouver em fevereiro e agosto do ano passado. E usei ônibus por vários dias. A passagem custa 2,75 dólares, mais ou menos o dobro do preço de São Paulo, mas a satisfação com o serviço é geral. Pode-se usar o bilhete individual por 90 minutos em qualquer parte da cidade, inclusive no sistema de barcos que liga bairros separados por braços de mar.

No vídeo (em inglês), uma provinha da civilidade do sistema e do respeito que a população tem pelo serviço. E não se trata de uma mera peça promocional da empresa que opera o sistema integrado com metrô. É assim mesmo! O motorista do ônibus espera até o ciclista colocar a bicicleta no local apropriado, na frente do carro, antes do embarque. E, no desembarque, aguarda pacientemente que o usuário retire a bike e siga seu caminho no pedal.

Um dia São Paulo chega lá!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

.

.