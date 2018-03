Um espetáculo paulistano

A cidade começa a viver por estes dias uma rica e bela algaravia. O milionário mundo da moda, dos negócios da costura e seus acessórios, entra em ebulição por uma semana em um evento que já colocou São Paulo no circuito internacional dos investimentos, das grifes, das celebridades – e de maravilhosas modelos. É o SPFW.

As tops vão encher as passarelas paulistanas de cores e formas. Há bastantes especialistas criteriosos cuidando da informação precisa sobre os acontecimentos, os detalhes, as tendências, os arrojados, os conservadores, enfim. Como leigo no tema, fico apreciando a beleza dos desfiles, sejam eles de longos, saias ou tops. É um espetáculo que já dura 15 anos.

Em outros tempos, lá pelos anos 50, a coisa já andava em gestação.