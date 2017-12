Um convite!

Olá. Este Blog da Garoa nasce para contar histórias de São Paulo. Uma das mais apaixonantes histórias dessa cidade é a de seu crescimento. É fascinante ver como ela evoluiu, em menos de dois séculos, da condição de bucólica cidadela, retratada na aquarela Várzea do Carmo, de 1821, do francês Arnaud Pallière, e reproduzida no livro São Paulo, Três cidades em um século, do historiador Benedito Lima de Toledo, para a metrópole dos dias de hoje.

Em 1895, segundo dados oficiais, registrava 130 mil habitantes. Fica aqui, então, o convite para que nos acompanhe nessa viagem pelas histórias da grande cidade, com seus quase 11 milhões de pessoas, espalhada no planalto que é banhado, ao final da tarde, pela chuva fina apelidada de garoa.