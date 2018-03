Um baiano paulista

A relação do baiano Ruy Barbosa com São Paulo se estendeu bem além da passagem dele pelas salas de aula do Largo São Francisco nos idos de 1870, quando se bacharelou. São Paulo abriu para ele a porta da militância estudantil, ofereceu a pena do protesto em jornais e acesso à tribuna de oposição ao Império.

Andando pelas páginas virtuais do Museu da Cidade de São Paulo, riquíssimo acervo sobre a cidade, encontrei fotografia de monumento erguido em homenagem a Ruy.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(texto alterado em 24/03 para corrigir grafia de Ruy)