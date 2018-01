Turistas fazem a festa no Museu do Futebol

O Museu do Futebol, que funciona no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, é uma festa para os turistas que visitam a cidade nesta temporada de Copa. Só num dia, na véspera da abertura, na semana passada, passaram pelo museu 2 mil estrangeiros. Naquele dia, o Museu registrou 2.743 visitantes.

A procura é tanta que o pessoal do Museu teve de suspender o agendamento das visitas de grupos para poder dar conta da demanda. No sábado, 2.505 pessoas desfrutaram da história do futebol exposta naquele espaço. No domingo, 2.029. Em tempos normais, o local costuma receber entre mil e 1,5 mil visitantes.

O turista pode também assistir a jogos no telão do Lounge, espaço criado para homenagear os 100 anos da seleção brasileira. Segundo os organizadores, o Lounge foi preparado para “saraus de poesia, exibições audiovisuais, performances literárias, lançamentos de livros, oficinas, jogos educativos e outras atividades celebrarão a história da seleção”.

O local tem entrada independente do Museu e funciona de terça a domingo, das 10h às 20h (até dia 13/julho) e das 10h às 17h (de 15/7 a 03/8). O preço da entrada do Museu é de R$ 6,00 – R$ 3,00 para a meia-entrada, mas nas quintas e sábados é de graça.

A entrada no Lounge é gratuita. Como o espaço tem capacidade limitada em 60 lugares, algumas programações necessitam da retirada de senhas, distribuídas 30 minutos antes, informa o Museu.

Abaixo, confira a programação do Museu do Futebol:

Campeonato de poesia – com diferentes poetas do coletivo ZAP (Zona Autônoma da Palavra), que declamam poemas e o público atua como jurado.

20/06 – 20h às 21h: ZAP

21/06 – 20h: Futebol e Hai Kai

22/06 – 15h às 16h: Conferência e bate-papo com Marcelino Freire

22/06 – 16h às 18h30: Campeonato de poesia ZAP – com diferentes poetas do coletivo ZAP (Zona Autônoma da Palavra), que declamam poemas e o público atua como jurado.

27/06 – 15h às 16h: Sarau do Charles

Homenagem a Gilberto Mendes – uma instalação audiovisual com músicas e histórias do compositor de música erudita que, aos 92 anos, assistiu a todas as Copas do Mundo.

21/06 – 18h30 às 20h

Família na Copa – Performance de artistas que retratam os mais variados tipos de torcedores que freqüentam os estádios de futebol.

28/06 – 15h às 16h

28/6 – Várzea: o futebol da minha quebrada – seguido de debate com o diretor Stéphane

Lançamento de livros – para celebrar o aquecimento do mercado editorial no período da Copa, abriremos espaço para lançamentos de livros e encontros com autores.

19/06 – 18h: Lançamento do livro Craques do Traço (Ed. Panini), com a participação dos chargistas JAL e Gualberto Costa.

21/06 – 10h às 13h: Lançamento livro Saraiva

26/06 – 15h às 16h: Lançamento livro FTD

29/06 – 15h às 18h: Lançamento coletivo livro infanto juvenil + Homenagem a Ricardo Azevedo

Mostra de filmes – relação de filmes que marcaram a produção audiovisual brasileira e internacional sobre futebol.

24/06 – 19h às 21h: Filme João Saldanha

27/06 – 20h: Filme Deuses do Brasil, documentário BBC sobre Pelé e Garrincha

A Hora de… os escritores José Santos e Selma Maria junto com outros participantes contam histórias relacionadas aos países participantes das Copas.

24/06: 16h às 17h: Hora de…Bairro Vila Madalena

25/06 – 19h às 20h: Hora de papos de Futebol, samba, jongo e futebol: Vagner Dias

27/06 – 19h às 20h: Hora de…Minas Gerais

29/06 – 15h às 18h: Hora de.. Ricardo Azevedo, autor de livros sobre futebol

Endereço: Museu do Futebol

Local: Praça Charles Miller, s/n

*Estacionamento na Praça Charles Miller, sendo necessário uso de Zona Azul. Cada folha vale por três horas, e pode ser adquirida a preço oficial na bilheteria do Museu.

Contato: (11) 3664-3848

www.museudofutebol.org.br

.